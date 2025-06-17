В історичному центрі міста пошкоджено пів сотні будинків.

В Одесі, яка сьогодні на світанку зазнала масованої дронової атаки з боку РФ, до двох осіб зросла кількість загиблих. Під завалами знайдено ще одну жертву, повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

"До 2 збільшилась кількість загиблих внаслідок ворожих ударів. На жаль, під завалами знайшли тіло ще однієї жінки, 1947 року народження", – повідомили в прокуратурі.

За даними відомства, атаку ворог здійснював з 04:30 по 05:00 ударними безпілотниками. Вранці було відомо, що внаслідок російської агресії загинула 60-річна місцева жителька, ще 17 осіб отримали поранення та зазнали гострої реакції на стрес. Однак ввечері з'ясувалося, що кількість потерпілих збільшилася.

Відео дня

"Тривали пошуки людини, яка не виходила на зв’язок. Наразі її знайдено… Постраждало понад два десятки людей", – розповіли УНІАН в пресслужбі.

Як уточнила речниця обласної прокуратури Ірина Коваленко, обидві жінки загинули у середмісті Одеси, проживали вони у різних будинках.

За даними прокуратури, пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура. Зокрема, пошкоджено низку багатоквартирних житлових будинків, інклюзивно-ресурсний центр для дітей, дитячий садок, приміщення комунального підприємства, гаражі та приватні автомобілі.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що загалом за медичною допомогою звернулися 26 людей.

Своєю чергою, мер міста Геннадій Труханов повідомив, що унаслідок нічної атаки постраждав один з найстаріших лікувальних закладів в Одесі – міська інфекційна лікарня. Пошкоджено понад 100 вікон та двері у чотирьох корпусах, але у лікарні обійшлося без жертв.

"На території лікарні знаходиться памʼятка архітектури та історії Національного значення, де працював професор Пирогов. Усі міські служби вже працюють над ліквідацією наслідків. Нові корпуси лікарні працюють в штатному режимі", – зазначив міський голова.

За даними пресслужби Одеської міськради, загалом ушкоджено понад 50 будинків, з яких 5 зазнали суттєвих руйнувань. Попередньо допомоги потребують мешканці близько 400 квартир. Кількість розбитих вікон сягає 900, а також пошкоджено 100 балконних блоків. Зруйновано близько 13 тисяч квадратних метрів покрівлі.

Зараз комунальники допомагають мешканцям закривати вікна плівкою. На місці працює оперативний штаб районної адміністрації.

Атака окупантів на Одесу

Як писав УНІАН, на світанку 17 червня армія РФ завдала по Одесі масованого дронового удару. В місті багато руйнувань.

Вранці було відомо, що постраждали 17 людей, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина. Під завалами було знайдено загиблу жінку похилого віку.

Тривали пошуки ще однієї жінки. Люди сподівалися, що пенсіонерка жива.

Вас також можуть зацікавити новини: