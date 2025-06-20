Окупанти вдарили по Одесі 'Шахедами': є руйнування (фото)

Зокрема, пошкоджено корпуси вищих навчальних закладів.

Російські окупаційні війська вчергове масовано атакували ударними безпілотниками Одесу. Є пошкодження цивільної інфраструктури, повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Незважаючи на активну роботу сил ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, корпусу вищого навчального закладу, газопроводу та приватних автівок. У середмісті внаслідок влучання дрону палає багатоповерхівка", – написав він у своєму телеграм-каналі.

За словами Кіпера, інформація щодо постраждалих внаслідок російської атаки уточнюється. Над ліквідацією наслідків працюють відповідні служби, додав він.

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Оновлено: Російську атаку прокоментував і міський голова Одеси Геннадій Труханов. Він повідомив, що у середмісті через атаку РФ пошкоджено кілька багатоповерхівок, автомобілі та корпуси закладів вищої освіти.

"На узбережжі внаслідок падіння ударного БпЛА виникла пожежа, вибуховою хвилею пошкоджено об’єкти рекреації. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється. На місці працюють екстрені служби. В іншому районі міста пошкоджено газопровід, на місці працює аварійна служба", – йдеться в повідомленні.

Труханов також поділився фото з наслідками атаки:

Атаки РФ по Україні

Від російських дронів цієї ночі страждає і Харків. Ще пізно ввечері 19 червня у місті пролунали вибухи. Згодом стало відомо про пошкодження та постраждалих. Місцева влада інформувала про трьох постраждалих, серед яких двоє дівчат 12 та 17 років.

Вже вночі в місті знову пролунала серія вибухів. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що "приліт" стався в Основʼянському районі Харкова. Під ударом був приватний сектор. За попередніми даними, росіяни здійснили удар по приватному будинку.

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