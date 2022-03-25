Жителі регіону бачили, як горять випущені ворогом крилаті ракети.

В Одеській області українські зенітники збили три ворожі ракети.

Про це повідомив спікер оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, пославшись на інформацію командування "Південь".

Зазначається, що сьогодні в Одеській області військовослужбовці зенітних ракетних військ ЗСУ збили три російські крилаті ракети.

У соціальних мережах очевидці пишуть, що бачили, як у небі над Одеською областю горіли ворожі ракети.

Як повідомляв УНІАН, Сполучені Штати оцінюють, що Росія стикається з відмовою до 60% високоточних ракет, які вона використовує для нападу на Україну. Офіційні особи не розкрили, що саме є причиною високих показників відмов російських ракет.

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