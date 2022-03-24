На околицях Мелітополя російські окупанти розмістили власну військову базу біля місцевого військового аеродрому.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в Facebook.
З неї російські військові ведуть ракетний обстріл по всій території України.
"Окупанти будують свою військову базу на території авіамістечка у нашому мiстi. З неї вони випускають ракети по інших містах України. Ці ракетні установки будуть знищуватись, тому мирні мешканці Мелітополя є живим щитом російських військових", - написав він.
Як повідомляв УНІАН, нещодавно українські військові восьмий раз вдарили по армії РФ під Чорнобаївкою. Цей населений пункт вже можна назвати одним із символів опору агресору.