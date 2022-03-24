Окупанти будують свою військову базу на території авіамістечка в Мелітополі.

На околицях Мелітополя російські окупанти розмістили власну військову базу біля місцевого військового аеродрому.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в Facebook.

З неї російські військові ведуть ракетний обстріл по всій території України.

"Окупанти будують свою військову базу на території авіамістечка у нашому мiстi. З неї вони випускають ракети по інших містах України. Ці ракетні установки будуть знищуватись, тому мирні мешканці Мелітополя є живим щитом російських військових", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно українські військові восьмий раз вдарили по армії РФ під Чорнобаївкою. Цей населений пункт вже можна назвати одним із символів опору агресору.

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