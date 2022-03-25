Офіційні особи не розкрили, що саме є причиною високих показників відмов російських ракет.

Сполучені Штати оцінюють, що Росія стикається з відмовою до 60% високоточних ракет, які вона використовує для нападу на Україну.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на американських чиновників.

Посилаючись на американську розвідку, троє американських офіційних осіб заявили, що, за оцінками Сполучених Штатів, рівень відмов Росії змінюється день у день. Він залежить від типу ракети, що запускається, і іноді може перевищувати 50%. Двоє з них сказали, що він досяг 60%.

Один з чиновників сказав, що розвідка показала, що відсоток відмов російських крилатих ракет повітряного базування становить від 20 до 60%, залежно від дня.

Два експерти, опитані агентством Reuters, заявили, що будь-який рівень відмов у 20% і вище буде вважатися високим.

Офіційні особи не розкрили, що саме є причиною високих показників відмов російських ракет.

Журналісти зазначають, що така висока частота відмов може охоплювати що завгодно - від невдалих запусків до того, що ракета не вибухне при ударі.

Раніше цього тижня представники Міністерства оборони США повідомили, що, за оцінкою Пентагону, з початку війни Росія запустила понад 1100 ракет усіх видів. Офіційні особи США досі не повідомили, скільки з них досягли своїх цілей, а скільки не змогли.

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