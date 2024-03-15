Перебуваючи за кермом фури, фігурант заїжджав на територію портів для отримання комерційних вантажів.

Правоохоронці затримали водія-далекобійника, який в Одесі "полював" на кораблі ВМС ЗСУ. Як повідомляє Служба безпеки України, у результаті спецоперації у Запоріжжі затримано агента воєнної розвідки РФ, який розвідував місця дислокації та переміщення українських бойових кораблів.

"У зоні його особливої уваги були пункти базування та маршрути виходу у відкрите море броньованих артилерійських катерів ЗСУ", – йдеться у повідомленні.

Для збору розвідданих фігурант діяв під прикриттям водія-далекобійника, який здійснює міжрегіональні вантажні перевезення. Перебуваючи за кермом фури, він заїжджав на територію портів для отримання комерційних вантажів, але водночас намагався фіксувати геолокації кораблів ЗСУ.

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За наявними даними, окупанти сподівались отримати розвідінформацію для планування бойових операцій у морській акваторії України.

"Щоб запобігти цьому, Служба безпеки завчасно викрила російського агента і поетапно задокументувала його злочинну діяльність. Це дозволило своєчасно провести комплексні заходи для убезпечення українських військових суден", - наголошують у спецслужбі.

Зловмисника затримали "на гарячому", коли він слідкував за кораблями ЗСУ поблизу Одеського морпорту та намагався звітувати агресору.

Також у ході розслідування стало відомо про додаткове завдання російського агента – шпигувати за сухопутними підрозділами ЗСУ на узбережжі Чорного моря.

Наразі слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

За даними Запорізької обласної прокуратури, фігурант - житель Запоріжжя, який працює далекобійником на одному з місцевих підприємств.

За даними слідства, у березні 2023 року він був завербований представниками російської спецслужби через свого знайомого, який залишився на окупованій ворогом частині області.

"Наприкінці лютого 2024 року він отримав завдання щодо встановлення місць дислокації броньованих артилерійських катерів ВМС України в Одеській області. Скориставшись своїм робочим відрядженням до Одеси, підозрюваний зібрав необхідні для ворога розвіддані", - розповіли у прокуратурі.

Також він систематично інформував свого "куратора" про місця дислокації та переміщення Сил оборони України на території Запоріжжя. Здійснював дорозвідку на місцях ракетних уражень інфраструктури.

За кожне виконане доручення отримував грошову винагороду до 10 тис. грн.

Російські шпигуни в Україні

Як повідомляв УНІАН, нещодавно затримали військового, який намагався отруїти командування ЗСУ на Запоріжжі. Для вчинення злочину він планував додати отруйну речовину у воду лазне-прального комплексу, яким користувався командний склад ЗСУ.

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