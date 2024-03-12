Загарбники викрали родичів чоловіка та піддавали жорстоким тортурам, щоб вони вмовили сина працювати на користь ворога.

Правоохоронці затримали військового, який намагався отруїти командування ЗСУ на Запоріжжі.

Як повідомляє Служба безпеки України, Військова контррозвідка СБУ запобігла російській диверсії проти командування Сил оборони на південному фронті.

"У результаті спецоперації затримано агента ФСБ, який намагався смертельно отруїти командирів бойового підрозділу ЗСУ в Запорізькій області. Зловмисником виявився діючий військовослужбовець української армії. Для вчинення злочину він планував додати отруйну речовину у воду лазне-прального комплексу, яким користувався командний склад ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що СБУ завчасно викрила зв'язок зрадника з російською спецслужбою та "покроково" задокументували його підривну діяльність проти України. Це дозволило провести комплекс заходів для убезпечення українських захисників, а також затримати зрадника на етапі його підготовки до здійснення диверсії.

Крім того, у ході розслідування встановлено, що зловмисник виконував ще одне завдання – розвідував для ФСБ місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ на передовій.

За даними слідства, фігурант був завербований через його батьків, які проживають на тимчасово окупованій частині території Луганщини.

"Як встановило розслідування, загарбники викрали родичів чоловіка прямо з їхнього помешкання, а потім ув’язнили до місцевої російської катівні. Там потерпілих піддавали жорстоким тортурам, вимагаючи, щоб вони вмовили їхнього сина працювати на користь країни-агресора. Подальша комунікація між зрадником та його російським "куратором" відбувалась через анонімний чат у месенджері", - розповіли в СБУ.

Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для спілкування з окупантами. Наразі йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник вже перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Інші інциденти

Як повідомляв УНІАН, в Одесі місцева підприємиця працювала на російську розвідку, зокрема скерувала по місту десятки ворожих дронів-вбивць. Фігурантка співпрацювала з представниками спецслужб РФ. Зокрема, передавала через Telegram координати місць дислокації особового складу і вогневих позицій ЗСУ, розміщених на території міст Одеса та Чорноморськ.

У "зоні особливої уваги" ворога була інформація про розташування особового складу підрозділів Сил тероборони та морської піхоти в окремих адмінбудівлях на території регіону.

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