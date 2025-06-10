В місті багато руйнувань, пожежі спалахнули у житлових будинках та зоопарку.

У ніч на 10 червня російські окупанти знову вдарили по Одесі "шахедами" – загинули двоє чоловіків, ще 9 людей постраждали.

Як повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури, в ніч на 10 червня збройні сили РФ атакували Одесу ударними безпілотниками.

За попередніми даними, ворог застосував понад 10 БпЛА. Внаслідок атаки загинули двоє чоловіків. Постраждали дев’ятеро людей: п’ятеро жінок і троє чоловіків дістали поранення, ще в однієї мешканки – гостра реакція на стрес.

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Речниця Одеської обласної прокуратури Ірина Коваленко уточнила УНІАН, що загинули чоловіки 1966 й 1967 років народження, поранення отримали житель Одеси 1949 року народження та двоє молодих чоловіків - 2001та 2003 років народження. Постраждали також жінки – 1949-го, 1942-го років народження, дві 1957 року народження та дівчина 2003 року народження. Ще одна 83-літня жінка дістала гостру реакцію на стрес.

У відомстві додали, що загиблі та постраждалі це цивільні особи - місцеві жителі.

"Пошкоджено житлові будинки, будівлю пологового будинку, станцію екстреної медичної допомоги, приватну медичну клініку, спортивний комплекс, зоопарк, будівлю залізничного вокзалу, а також автомобілі містян", - розповіли у пресслужбі.

Наразі огляд триває, встановлюється повний перелік руйнувань та пошкоджень. На місцях подій правоохоронці документують наслідки збройної агресії РФ. Розпочато розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними регіонального главку ДСНС, через атаку на місцях спалахнули пожежі в тому числі – на території зоопарку та в житлових будинках. Вогнеборцям вдалося врятувати 9 людей. Психологи ДСНС надавали допомогу місцевим жителям. Для ліквідації наслідків залучались 27 одиниць техніки та 108 рятувальників, а також добровольці та пожежні підрозділи Національної гвардії України.

Мер міста Геннадій Труханов повідомив, що у середмісті значні руйнування. У пологовому будинку, який пошкоджено вночі, планували провести дитяче свято, але через пошкодження це неможливо. Міський голова також оприлюднив відео, на якому показав жах, який зараз у центрі Одеси.

Як уточнив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, вночі під завалами знайшли тіло чоловіка 1967 року народження. З 9 постраждалих четверо шпиталізовані у стані середнього ступеню важкості.

"Через російський дроновий удар пошкоджена станція переливання крові", - додав посадовець.

Росіяни запустили "шахеди" по пологовому та житловому будинках в Одесі

Нагадаємо, у ніч на 10 червня російська окупаційна армія завдала дронового атаку по Одесі. Влучання сталася у пологовий будинок, в місті спалахнули пожежі. Мер міста Геннадій Труханов повідомив про влучання у житловий будинок, попередьо було відомо про одну загиблу людину та трьох поранених.

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