Працюють повітряні сили ЗСУ.

Цієї ночі Росія знову запустила по Україні ударні безпілотники типу "Shahed", їх вже фіксують у повітряному просторі країни.

Інформація оновлюється...

Оновлено о 00:52: Повітряні сили закликають жителів Одеси бути в укриттях.

Відео дня

Оновлено о 00:47: Російські БПЛА рухаються в напрямку Одеси.

Оновлено о 00:45: Також дрони тримають курс на Очаків.

Оновлено о 00:40: БПЛА з моря летять на Одесу/Чорноморськ.

Оновлено о 00:20: Дрони бачать на межі Сумської та Полтавської областей, сході й заході Харківщини та у акваторії Чорного моря (курс на Одещину,Миколаївщину).

Згідно з даними Повітряних сил ЗСУ від 23:48, наразі безпілотні літальні апарати окупантів фіксують на таких напрямках:

на півночі та сході Харківщини (курс на захід/ південь);

на півдні Сумщини (курс західний);

на сході Полтавщини (курс північно-західний).

Атаки БПЛА на Україну

Як відомо, останнім часом російська окупаційна армія наростила кількість безпілотників, які щодня атакують країну. Йдеться як про ударні дрони-камікадзе, так і про імітатори.

Напередодні Росія випустила по Україні 112 ударних дронів. Основними цілями атаки стали Чернігівська, Харківська, Сумська, Полтавська, Одеська та Донецька області. Силам ППО вдалося знешкодити 75 безпілотників.

Військові заявили про влучання в 11 різних точках. За офіційною інформацією, внаслідок атак окупантів було завдано руйнувань та поранено мирних жителів у Харківській, Чернігівській і Одеській областях.

Вас також можуть зацікавити новини: