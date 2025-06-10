В Одесі росіяни запустили 'шахед' по пологовому будинку (фото)

В місті пожежа, в повітрі відчувається запах диму.

У ніч на вівторок, 10 червня, російська окупаційна армія здійснила дронову атаку на Одесу. У мережі пишуть про влучання у пологовий будинок.

Як передає кореспондент УНІАН, повітряну тривогу в Одесі та області оголосили близько 00:36. Моніторингові канали повідомили, що багато "шахедів" суне з боку Чорного моря. Незабаром у місті почали лунати вибухи, дрони фіксували в різних районах, було чути як вони пролітають над житловими будинками.

Згодом очевидці повідомили, що в місті є влучання, в житлових будинках повилітало віконне скло тощо. Telegram-канал "Миколаївський Ваньок" написав про влучання по одному з пологових будинків:

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"В Одесі приліт "мопеда" по пологовому будинку".

Деякі місцеві Telegram-канали повідомили про пораненого внаслідок атаки. Тим часом мер Одеси Геннадій Труханов підтвердив пошкодження адміністративної частини пологового будинку.

"На щастя, немає жертв і постраждалих. Але сам факт, що під ударом опинився заклад, де народжується життя, вражає своєю жорстокістю", - додав він.

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