Удари завдали з території окупованого РФ Криму.

Російські військові завдали удару трьома керованими ракетами по Одеській області. В результаті дві будівлі отримали пошкодження, а також є постраждалі.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь" в Facebook.

"Шановні одесити та жителі півдня України! Вночі з території Кримського півострова ворог завдав ракетного удару трьома керованими ракетами по Одещині. Пошкоджено 2 будівлі, на жаль, постраждалі, їх кількість уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Водночас в Міноборони РФ відзвітували про знищення "військового об'єкту недалеко від Одеси".

"Високоточними ракетами берегового ракетного комплексу "Бастіон" в районі населеного пункту Красносілка на північний схід від Одеси знищений центр збору та підготовки іноземних найманців",- заявив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков.

При цьому місцеві жителі постраждалого селища стверджують, що в населеному пункті не було ніяких військових об'єктів.

Як раніше повідомляв УНІАН, російські окупанти в ніч на 8 квітня завдали нового ракетного удару по Одеській області. В результаті обстрілу були вражені об'єкти інфраструктури

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