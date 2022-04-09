Залишається висока ймовірність ракетних ударів противника по Одесі та області.

У Чорному морі ворожий флот продовжує блокувати узбережжя Одеської області.

Про це повідомив прес-секретар оперативного штабу Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук.

"В акваторії Чорного моря Чорноморський флот РФ блокує наше узбережжя, а також періодично перегруповує свої сили та засоби", - сказав Братчук.

Також залишається висока ймовірність ракетних ударів противника по Одесі та області.

Як стверджує Братчук, зараз ситуація в місті та області контрольована. У військових достатньо сил і засобів для вогневого ураження противника.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

Ворог б'є по Одесі ракетами. В місті та області оголошено комендантську годину з 21:00 суботи, 9 квітня, до 6:00 понеділка, 11 квітня, може бути змінений графік руху пасажирських поїздів. Доступ до вокзалів обмежений.

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