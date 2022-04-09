У Чорному морі ворожий флот продовжує блокувати узбережжя Одеської області.
Про це повідомив прес-секретар оперативного штабу Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук.
"В акваторії Чорного моря Чорноморський флот РФ блокує наше узбережжя, а також періодично перегруповує свої сили та засоби", - сказав Братчук.
Також залишається висока ймовірність ракетних ударів противника по Одесі та області.
Як стверджує Братчук, зараз ситуація в місті та області контрольована. У військових достатньо сил і засобів для вогневого ураження противника.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.
- Ворог б'є по Одесі ракетами. В місті та області оголошено комендантську годину з 21:00 суботи, 9 квітня, до 6:00 понеділка, 11 квітня, може бути змінений графік руху пасажирських поїздів. Доступ до вокзалів обмежений.
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