Моторний плавзасіб разом с особовим складом "наздогнав" український дрон.

На річці Дніпро одеські гвардійці знищили човен разом з живою силою.

Про це журналістам повідомили у пресслужбі Південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України.

"Немає місця окупантам ні на землі, ні на воді українській. Бійці 11-ї бригади ім. Михайла Грушевського Південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України на Дніпрі дроном-камікадзе знищили моторний човен противника з особовим складом", - наголосили військові.

За даними пресслужби, разом з човном знищено 5 окупантів.

Гвардійці також оприлюднили відео, на якому зафіксована ювелірна робота українських бійців. Зокрема, видно, як човен маневрує річкою, потім стається вибух та плавзасіб зупиняє рух. Після цього ворожий човен, судячи за все, пішов на дно.

Успіхи одеських гвардійців

Сьогодні, 23 вересня, стало відомо, що одеські гвардійці виявили спостережний комплекс "Муром-М" окупантів, встановлений ворогом для більшої продуктивності на вежі. Дороге обладнання знищено за допомогою дрона-камікадзе. Це вже третій комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-М", знищений бійцями 11-ї бригади ім. Михайла Грушевського за останні два місяці.

Також на Херсонщині бійці підрозділу "Ластівка" 11-ї бригади імені Михайла Грушевського НГУ дроном-камікадзе знищили бліндаж разом з окупантами. Ще гвардійці відзначилися на Запорізькому напрямку, коли вивели з ладу ворожу пару Су-25.

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