Наслідки атаки зняла інша "пташка", яка стежила за ворожим об'єктом з повітря.

У мережі показали рідкісні кадри знищення ворожого катера на одному з російських напрямків.

Ролик опублікував український журналіст Роман Бочкала. На кадрах видно, як український дрон-камікадзе наздоганяє російський катер та влучно його знищує.

"Дрон знищує катер. Це якась особлива краса", - прокоментував журналіст.

Основну частину атаки зняла камера ударного дрона, а наслідки зафіксувала інша "пташка", що стежила за ворожим катером. На відео видно, що після зустрічі з українським дроном російський катер спалахнув та пішов до дна за лічені секунди.

Втрати РФ

Збройні сили України потужно оновили втрати російських окупантів, знищивши понад півсотні одиниць техніки ворога. Станом на 23 вересня 2023 року втрати ворога серед особового складу вже сягнули близько 275 460. 510 загарбників ліквідовані за останню добу.

За час повномасштабної війни ворог також втратив 315 літаків, 316 гелікоптерів 20 кораблів та катерів, 1 підводний човен, 912 одиниць спеціальної техніки.

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