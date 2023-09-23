Техніку знищено за допомогою дрона-камікадзе.

Одеські гвардійці вдало відпрацювали по спостережливому комплексу окупантів, який українці називають "оком Мордору", повідомила прес-служба Південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України.

"Одеські гвардійці виявили спостережний комплекс "Муром-М", встановлений окупаційними військами РФ для більшої продуктивності на вежі. За допомогою дрона-камікадзе "очі" ворога знищено", - розповіли у прес-службі.

Гвардійці також оприлюднили відповідне відео, уточнивши, що на ньому - ювелірна робота українських бійців.

Зазначається, що це вже третій комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-М" знищений бійцями 11-й бригади ім. Михайла Грушевського Південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України за два місяці.

Муром-М - що треба знати про ворожив комплекс спостереження

"Муром-М" - комплекс для цілодобового автономного відеотепловізійного спостереження. Його оптичне обладнання дозволяє окупантам розглянути людину на відстані до 10 км, а тепловізор у темряві виявляє автомобіль за 8 км та людей за 4 км.

За останні місяця українські захисники знищили чимало такої техніки ворога. На початку серпня на Херсонщині одеські гвардійці знищили спостережний комплекс "Муром-М", який окупанти розмістили на мосту через річку Конку. Ще одне "око Мордору" Сили оборони знищили на півдні України на початку вересня.

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