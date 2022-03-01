Метою була військова частина.

Село Лощи́нівка в Ізмаїльському районі (північ Одеської області) обстріляли ракетами.

Про це повідомив мер Ізмаїлу Андрій Абрамченко.

"Шановні ізмаїльчани! Здійснено ракетний удар по військовій частині (РЛС) у селі Лощинівка", - йдеться в повідомленні.

Зауважимо, на трасі Ізмаїл-Одеса в районі Лощинівки розташовані станції радіолокації. Вони - частина військ протиповітряної оборони.

Абрамченко не повідомляє про наслідки обстрілів, кількість постраждалих та загиблих, завдані збитки.

Раніше у 28-й окремій механізованій бригаді ім. Лицарів Зимового походу заявили, що Одеса та Одеська область нашпиговані диверсантами.

В Одесі при затриманні диверсантів важко поранений начальник регіонального управління сил територіальної оборони "Південь" ЗСУ Станіслав Ярмола.