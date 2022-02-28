Диверсанти або допомагають окупантам, або відкрито працюють на них.

Одеса та Одеська область нашпиговані диверсантами.

Про це заявили у 28-й окремій механізованій бригаді ім. Лицарів Зимового походу.

"Місто Одеса і вся Одеська область нашпиговані диверсійними елементами, які або допомагають окупантам, або відкрито працюють на них. Вони передають дані про пересування і розміщення військових, наносять мітки, подають світлові сигнали, запускають дрони в недозволених місцях та фотографують місцевість, передаючи всю інформацію ворогові", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що спільними силами військовослужбовців, прикордонників, нацгвардійців диверсантів щодня виявляють і затримують.

Українські військові просять громадян повідомляти в найближче відділення поліції або на блокпости про підозрілі скупчення людей, пересування по містах і селищах невідомих, які з'явилися нещодавно.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі при затриманні диверсантів важко поранений начальник регіонального управління сил територіальної оборони "Південь" ЗСУ Станіслав Ярмола.