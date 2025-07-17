Пораненого українського захисника вдалося евакуювати з окопів.

На Куп’янському напрямку спецпризначенець Головного управління розвідки (ГУР) самотужки стримав штурм групи окупантів, які застосували проти нього отруйні речовини.

Як розповіли у ГУР, під час бойових дій на Куп’янському напрямку боєць підрозділу "Братство" зміг стримати штурм противника, що чисельно переважав його в пʼять разів.

У відповідь на опір українського захисника окупанти вдалися до заборонених методів ведення війни — застосували проти нього отруйний газ. Після цього позицію накрили щільним мінометним вогнем та атакували FPV-дронами.

В результаті військовий зазнав множинних осколкових поранень та отруєння невідомою речовиною, що спричинило втрату свідомості. У ГУР додали, що подальше утримання позиції в таких умовах стало неможливим, тому командування вирішило евакуювати бійця.

"Попри активну роботу ворожих FPV-дронів, група евакуації змогла прорватися до пораненого, винести його з-під вогню та доставити до стабілізаційного пункту. Завдяки злагодженим діям і високому професіоналізму спецпризначенців позицію вдалося не лише втримати, а й відкинути противника", - наголосили в ГУР.

Розвідники оприлюднили відео, на якому можна побачити, як відбувалася евакуація бійця. Чути, як побратими звертаються до нього, називаючи Тихоном.

Війна в Україні: новини

Бійці 1-го батальйону 31-ї окремої механізованої бригади ЗСУ вийшли з "кишені" північніше Рівнополя Донецької області. За даними DeepState, бійці були оточені з трьох боків, але проявили стійкість і протрималися значно довше, ніж було потрібно. Всі воїни, які перебували на позиціях, змогли вийти цілими, лише один легкий поранений.

Торік в Курській області Росії група бійців 36-ї окремої бригади морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Білинського потрапила в оточення та викликала вогонь артилерії на себе, щоб не здаватися в полон і знищити якомога більше окупантів. Однак після артилерійського удару їм вдалося вижити, а росіянам, які їх оточили, - ні. Всі українці, у тому числі поранені вийшли з оточення.

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