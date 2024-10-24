Бійці прибули, щоб врятувати поранених, але опинилися під масованим вогнем росіян.

В Курській області РФ група бійців 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського потрапила в оточення і викликала вогонь артилерії на себе, щоб не здаватися в полон і знищити якомога більше російських окупантів. На диво після артилерійського удару їм вдалося вижити, а росіянам, які їх оточили, - ні.

Про подвиг миколаївських морпіхів розповіли у пресслужбі ВМС ЗСУ. Частину історії переповіли самі "оточенці". За словами бійців, вони залишилися прикривати відхід поранених у Любимівці, та в результаті 9 морпіхів опинилися заблокованими у будівлі, оточеній росіянами.

"Було завдання висунутися на точку та зайняти там оборону, щоб прикрити відхід поранених бійців, які були у цьому населеному пункті до нас", - каже один з бійців на ім’я Дмитро.

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Коли морпіхи прибули до завданої "точки", їм довелося вступити в бій з росіянами. Українці опинилися в оточенні, стрільба по них велась з різних напрямків, з різного виду зброї - РПГ, кулеметами, їх закидували гранатами. Водночас морпіхи гатили у відповідь та не підпускали росіян близько до себе, але, коли повз них проїхала ворожа техніка (щонайменше чотири одиниці), зрозуміли, що ситуація загострюється.

Морпіхи кажуть, що всі чітко виконували команди командира, відповідали на вогонь, відтягували поранених, які, своєю чергою, заряджали зброю. Хата, в якій вони перебували, почала горіти. Та бійці розуміли, що вийти звідти мало шансів.

"Нас закидали гранатами через димар, через дірки, через двері…", - кажуть морпіхи.

За їх словами, деякі росіяни поводилися, як зомбі: підходили за три метри до будинку з українцями, жбурляли в них гранату та кричали: "Сдавайтєсь...". Через постійні масовані обстріли стіни будівлі не витримували, вона спалахнула. У полон бійці здаватися не збиралися, хоча розуміли, що скоріш за все загинуть – до них підібралися дуже близько.

"В полон здаватися ніхто не хотів, та було прийнято колективне рішення - прийняти вогонь [нашої артилерії] на себе для того, щоб забрати з собою якнайбільше окупантів… Коли прилетіли дві наші касетні ракети й довкола нас все почало вибухати, якою б критичною ситуація не здавалась, але всі зраділи, що ворога накрили. Моральний дух піднявся, бійці готові були продовжувати бій", - розповів один з морських піхотинців.

Після артилерійського удару бійці вийшли з укриття, майже за мить до того, як хата завалилая: "Ми вирішили йти до кінця: або ми, або нас…".

Всі 9 морпіхів просувалися колоною: хто міг тримати зброю, йшов попереду, поранені йшли в авангарді. Дорогою вони зіткнулися з групою супротивника, але у бій не вступила жодна зі сторін. Рухалися українці по відкритій місцевості, під вогнем ворожої артилерії.

"Морська піхота у полон не здається. Хай знають, які ми пацани", - каже один з бійців

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Також ми розповідали, що Україна платить за вторгнення в Курську область своїми найкращими танками. За даними Forbes, російські безпілотники підбили принаймні один із 20 шведських танків Strv 122/Leopard 2A6.

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