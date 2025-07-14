У Пентагоні перебудовують свій бюджет з огляду на сучасні загрози.

У 2026-му фінансовому році Командування спеціальних операцій США купить вдвічі менше літаків OA-1K Skyraider II, ніж передбачалося. Про це повідомляє портал Air & Space Forces Magazine.

Американці планують скоротити свої закупівлі на 2026-й з 12 літаків до шести. Цьому передувало скорочення закупівель у 2025 фінансовому році – з 15 одиниць до 12.

Як заявили в Командуванні спецоперацій, скорочення закупівель пов’язане з "нестачею ресурсів". Простіше кажучи, в американців не вистачило грошей на закупівлю штурмовиків, схожих на літаки Другої світової війни.

Відео дня

Варто сказати, що незважаючи на архаїчний зовнішній вигляд літак зовсім не ‎дешевий‌‎. За повідомленнями ЗМІ, один OA-1K коштує приблизно 40 млн доларів. Це можна порівняти з ціною сучасного ударного гелікоптера, а також легкого винищувача четвертого покоління.

Зараз Пентагон переорієнтовує свій бюджет на підготовку до конфлікту високого рівня інтенсивності після двох десятиліть воєн на Близькому Сході. Це означає, що американці приділятимуть більше уваги, зокрема, Тихоокеанському регіону та можливому конфлікту з КНР.

OA-1K Skyraider II – довідка УНІАН

Літак призначений для протипартизанських дій. Зокрема, ближньої авіаційної підтримки, а також розвідки і спостереження.

Двомісний OA-1K може брати великий арсенал боєприпасів, зокрема, високоточні керовані ракети та бомби. Максимальна швидкість штурмовика становить 394 км/год.

Поки що в планах американців закупівля 62 таких літаків при озвученій потребі у 75 одиниць.

Skyraider II в армії США

Раніше УНІАН повідомив, що новий штурмовик назвали Skyraider II. Це відсилка до знаменитого штурмовика A-1 Skyraider, який Сполучені Штати активно застосовували під час війни у В’єтнамі.

Також повідомлялося про передачу Командуванню спеціальних операцій Повітряних сил США першого штурмовика нового типу.

Вас також можуть зацікавити новини: