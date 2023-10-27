У іншої ракети "не відкрилися прилади".

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, коментуючи нещодавні російські ракетні випробування, зауважує, що одна з трьох ракет "відразу гепнулася".

В ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо роботи російських оборонних підприємств, Данілов зауважив, що санкції працюють і в Росії не все так добре, як їм хотілося б.

"До речі, випробування, які вони проводили нещодавно: із трьох ракет, за тією інформацією, яку ми маємо, лише одна вийшла, одна гепнулася відразу, а у другої взагалі не відкрилися ті прилади, які б мали відкриватися", - сказав секретар РНБО.

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Тренування масованого ядерного удару в РФ - деталі

Раніше збройні сили Росії виконали пуски балістичних та крилатих ракет в ході тренування з відпрацювання масованого ядерного удару у відповідь на ядерний удар противника.

Міністерство оборони Росії похвалилося кадрами запусків міжконтинентальних балістичних ракет "Ярс" та "Синева". Ракети запускали в рамках тренування із силами та засобами наземної, морської та авіаційної складових сил ядерного стримування.

Так, "Ярс" було запущено з державного випробувального космодрому Плесецьк по полігону "Кура" на Камчатці. Водночас з акваторії Баренцева моря з атомного ракетного підводного крейсера стратегічного призначення "Тула" було виконано пуск ракети "Синева".

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