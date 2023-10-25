Кремль стверджує, що завдання, сплановані в ході тренування, виконані в повному обсязі.

Збройні Сили РФ виконали пуски балістичних і крилатих ракет в ході тренування з відпрацювання масованого ядерного удару у відповідь на ядерний удар противника. Про це заявили в Кремлі.

Глава Генштабу РФ Герасимов зазначив, що до тренування стратегічних ядерних сил залучені мобільна установка "Ярс", атомний підводний човен і два стратегічних ракетоносця. З космодрому "Плесецьк" по полігону "Кура" на Камчатці виконаний пуск міжконтинентальної балістичної ракети "Ярс", а з Баренцева моря з атомного ракетного підводного крейсера стратегічного призначення "Тула" запущена балістична ракета "Синява". Крім цього літаки дальньої авіації Ту-95МС випустили ракети повітряного базування. Кремль стверджує, що завдання, сплановані в ході тренування, виконані в повному обсязі. Керував тренуванням особисто президент Путін.

Як випливає з доповіді Путіну міністра оборони Сергія Шойгу, на навчаннях крім іншого відпрацьовували "нанесення масованого ядерного удару стратегічними наступальними силами у відповідь на ядерний удар противника".

В Архангельську (180 км від космодрому "Плесецьк") сьогодні ввечері місцеві жителі спостерігали дивні хмари/сліди в небі. Швидше за все, це результат пуску міжконтинентальної балістичної ракети. Крім того, росЗМІ публікують відео нібито бойової роботи розрахунків і пусків ракет в ході тренування стратегічних ядерних сил під керівництвом Путіна.

Ядерні загрози РФ - деталі

Раніше Держдума одноголосно прийняла закон про відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ), повідомила прес-служба нижньої палати парламенту.

Проект закону підтримали всі 415 депутатів, які були присутні на засіданні, тих, хто, голосували проти і утрималися, не виявилося.

Спікер Держдуми В'ячеслав Володін зазначив, що закон прийнятий "в інтересах всього світу" заради "стабільності, безпеки і справедливості". "Це політика, яку проводить президент", - підкреслив він.

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