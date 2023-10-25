В міноборони країни-окупанта похвалилися запусками.

Міноборони Росії похвалилося кадрами запусків міжконтинентальних балістичних ракет "Ярс" та "Синева".

Як повідомили у прес-службі міноборони РФ, ракети запускали в рамках тренування із силами та засобами наземної, морської та авіаційної складових сил ядерного стримування.

"Ярс" було запущено з державного випробувального космодрому Плесецьк по полігону "Кура" на Камчатці.

Водночас з акваторії Баренцева моря з атомного ракетного підводного крейсера стратегічного призначення "Тула" виконано пуск балістичної ракети "Синева".

Ядерні навчання РФ

Як стало відомо сьогодні, Збройні Сили РФ виконали пуски балістичних і крилатих ракет в ході тренування з відпрацювання масованого ядерного удару у відповідь на ядерний удар противника.

Кремль стверджує, що завдання, сплановані в ході тренування, виконані в повному обсязі. Керував тренуванням особисто президент Путін.

Як випливає з доповіді Путіну міністра оборони Сергія Шойгу, на навчаннях крім іншого відпрацьовували "нанесення масованого ядерного удару стратегічними наступальними силами у відповідь на ядерний удар противника".

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