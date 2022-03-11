Кабмін активізував роботу в цьому напрямку.

Кабінет міністрів на сьогодні вважає одним із головних своїх завдань проведення посівної в тих районах держави, де не ведуться активні бойові дії.

Про це у своєму відеозверненні заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Наразі одне з головних завдань уряду - це проведення посівної в тих регіонах нашої країни, де немає активних бойових дій. Наш пріоритет – це продовольчі культури. Ми активізували нашу роботу з аграріями в цьому напрямку, аби Україна була повністю забезпечена необхідною кількістю продовольства. Має бути відновлена робота підприємств харчової промисловості в тих областях, які зараз знаходяться не на передовій", - сказав він.

Також він додав, що на сьогодні держава концентрує свою увагу на тому, щоб окрім АПК, працювали такі сфери економіки, як енергетика, критична інфраструктура, оборонно-промисловий комплекс, логістика.

Крім цього, він звернувся до бізнесу, щоб той відновлював виробництва, де це можливо.

Нагадаємо, раніше у Кабміні зазначили, що Україна направить екстрену допомогу від США у розмірі 13,6 млрд доларів на потреби Збройних сил, гуманітарну допомогу і підтримку громадян.

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