На окремому балансовому рахунку Казначейства накопичено понад 1 млрд грн нерозподілених надходжень частини (13,44%) акцизного податку.

Кабінет міністрів затвердив зміни до порядку зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів.

"Постанова встановлює частки для автоматичного розподілу між місцевими бюджетами частини (13,44%) акцизного податку з пального у першому півріччі 2022 року. Зазначені частки визначено виходячи з обсягів реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за друге півріччя 2021 року з урахуванням даних реєстраторів розрахункових операцій згідно з інформацією ДПС", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що станом на 10 березня з початку 2022 року на окремому балансовому рахунку Казначейства накопичено понад 1 млрд грн нерозподілених надходжень частини (13,44%) акцизного податку з пального. Розподіл зазначених коштів між місцевими бюджетами Казначейство розпочне одразу після набрання чинності даної постанови.

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