Уряд вдячний США за таку вагому підтримку.

Україна направить екстрену допомогу від США у розмірі 13,6 млрд доларів на потреби Збройних сил, гуманітарну допомогу і підтримку громадян.

Про це під час відеозвернення заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Палата представників Конгресу США схвалила екстрений пакет допомоги Україні у розмірі 13,6 мільярдів доларів. Це кошти, які будуть направлені на посилення нашої армії, це кошти, які будуть направлені на гуманітарну допомогу та підтримку українців. Ми вдячні нашим американським друзям за таку серйозну підтримку", - сказав він.

Також прем'єр виразив вдячність друзям та країнам-партнерам по всьому світу за ізоляцію Російської Федерації.

"Ми вдячні компаніям, які залишили російський ринок. Ми вдячні лідерам Євросоюзу за черговий пакет санкцій проти РФ. Агресор відчув, що світ проти нього. І далі буде тільки гірше", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Палата представників США схвалила виділення Україні допомоги у розмірі 13,6 мільярда доларів.

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