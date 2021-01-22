Офіцер-блогер Анатолій Штефан ("Штірліц"): Пані Таїсія (блогерка di.rubens) після "наступальної фази" і посмішок перейшла до зміни формату на "жертву"

Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц") розповів УНІАН про скандал з блогеркою з Тіктока di.rubens (дівчина на відео зізналась в любові до РФ, а тепер все заперечує), чим саме це відео привернуло його увагу, що може стояти за цією ситуацією та роботу російських пропагандистів у соцмережах.

Днями блогерка з Києва, відома в Тікток під ніком di.rubens, вирішила подати до суду на офіцера ЗСУ Анатолія Штефана "Штірліца" за публікацію скандального ролика з її участю. Він був підписаний російською: "А яка твоя улюблена країна?", і в ньому на питання "Україна чи Росія?", блогерка обрала останню.

У відеовідповіді "Штірліцу", який di.rubens опублікувала на своїй сторінці в Instagram, дівчина стверджує, що інформація, яку поширює військовий, "сфальсифікована й завідомо неправдива". Полковник Анатолій Штефан розповів УНІАН про "фальсифікації", те, що може стояти за цим скандалом, та роботу російських пропагандистів в соцмережах.

Можете коротко переказати, з чого почався скандал з українською блогеркою, яка зізналася у любові до РФ?

У мережі Тікток було поширене відео: "Україна або Росія", у якого був підпис російською: "А яка твоя улюблена країна?". На це питання дівчина відповідала "Росія". Знімали його на Майдані Незалежності, поверх відео була картинка російського триколору…

Це відео набрало понад три мільйони переглядів, понад триста тисяч реагувань. Побачивши, що так відповідає українка, я написав про це в Facebook, запитав: "Як таке може бути через сім років війни?". У мене в пості не було ніяких закликів. Я не знав, хто ця дівчина, але зважаючи, що вона публічна особа з таким охопленням, попросив її прокоментувати це відео. І все.

Пізніше стало відомо, що це блогерка з Києва, пані Таїсія, відома в Тікток під ніком di.rubens. Їй допомагав ще один український блогер Тікток-мільйонник - Роман "Київський". Він ставив питання, відео було у нього на сторінці. Роман його зразу видалив, ніяких коментарів не давав після того, як склалася ця ситуація. Вона ж приховала свою сторінку в Facebook, днями знову її відкрила. Блогерка почала у себе на сторінці викладати нові відео, але у коментарях питали про її позицію. Після цього вона записала відео зі своїм, начебто, зверненням.

У ньому вона говорить, що звернулася до суду і написала скаргу в Міноборони. Це правда?

Скарга до Міністерства оборони вже прийшла, я пояснення надав, і зараз Міноборони готує їй відповідь. На офіційній сторінці вже є пост про те, що в цій історії головне питання: "Україна або Росія"?

Пані Таїсія після "наступальної фази" і посмішок перейшла до зміни формату на "жертву". Вона вже каже: "Я відповідала, яку країну хочу відвідати, а не яка моя улюблена країна". Але відео було чітко підписано: "Яка твоя улюблена країна?". Таких відео було шість або сім, і ніде не питали про: "Де ви хочете подорожувати?". Навіть прихильники писали: "Скоріше видаляйте відео!".

Я негативно ставлюся до того, що навколо неї стільки агресії. Я всюди писав, що не закликаю до агресії. Таких закликів не могло бути апріорі. Але з її боку, є відео, у якому вона закликає підписників кидати скарги на мої ресурси. Все навпаки. У мене від її шанувальників тисячі скарг і коментарів. Це і боти, і реальні люди з РФ, з окупованих територій.

Що може стояти за цією історією?

Вона виклала відео у себе на сторінці в ютубі з обвинуваченням мене, Збройних Сил України. В її відео проходить червоною лінією: "Воюють з мирним населенням", "людина, яка називає себе офіцером, воює з дівчиною, дякувати, що не з дітьми", "кров на руках ЗСУ", "розпалювання ненависті", "наша загальна з Росією історія"… І я не вірю в збіг, що після заяви екс-нардепа Олени Бондаренко про "громадянську війну" відразу з'являються такі ж ключові слова у блогерки.

Цікаво, що вона говорить про мене: "називає себе офіцером ЗСУ", так пишуть тільки російські інформагенції. У мене відкрита сторінка на Фейсбуці, українські журналісти знають, що я дійсно офіцер ЗСУ. Вона каже, що я не офіцер Генштабу при тому, що Міноборони дав їй відповідь на офіційній сторінці. Там сказано, що вони розглядають її звернення, тим самим вони підтвердили, що я - офіцер.

Вона дуже часто говорить не "Анатолій Штефан", не "полковник Штефан", не "полковник "Штірліц", вона повторює: "офіцер Збройних сил", "офіцер Генштабу". Це – відверта маніпуляція. І я не сприймаю цю ситуацію, як дискредитацію мене особисто. Це - удар по Збройних силах України. Мета цієї атаки - зниження рівня довіри до воїнів, офіцерів, командирів.

І я думаю, що вона вже сама не розуміє, що робить, і що нею маніпулюють.

Російські пропагандисти вже почали використовувати цю історію?

В інформаційному просторі РФ відразу ж підхопили цю історію, і роблять акценти на "громадянська війна" та "ЗСУ воюють із мирним населенням". Кажуть: "Загрожують російськомовному населенню", хоча ні слова про російську мову у мене не було. Інформація вже повністю перекручена так, як їм потрібно.

В інформаційному просторі фейкових республік також йдуть публікації проти ЗСУ, і вони використовують слова цієї блогерки. З того боку її підтримують, пишуть в коментарях "дякуємо за твою позицію".

Навіть не було сумніву, що так і буде, що все це не просто так.

Чи очікуєте, що вона вибачиться?

Я чекав, що від неї буде вибачення. Я в коментарях просив про те, щоб вона вибачилася і погасила цей конфлікт. Але вона продовжує систематично його підігрівати, сама провокує. Можливо, вона хоче підтримувати скандал, щоб бути в центрі уваги. А її звернення до Арсена Авакова можна розцінювати, як спробу зіштовхнути ЗСУ та МВС. Додам, що в своєму першому пості про те відео я особисто ставив тег на Арсена Авакова і підписував Національну поліцію України.

Ви будете звертатися до суду, щоб захистити честь та гідність?

Це буде зроблено з часом. Почекаємо, подивимося, що вона ще викладе.

Чи багато взагалі проросійського контенту в Тіктоці?

На жаль, там багато відео, яке містить пропаганду та розповідає про "агресію України проти жителів Донбасу". Кінцевий бенефіціар цього - Російська Федерація.

Я вважаю, що правоохоронні органи повинні звертати увагу хоча б на найкричущіші випадки, на цю проблему. Я не знаю про випадки, коли б була реакція Нацполіції та СБУ.

А на цю історію теж не було реакції з боку правоохоронців?

Не було. Ніхто мені не дзвонив, ніякої реакції я не бачу.

Чи стикаються блогери-патріоти з тиском у соцмережах? Які прийоми використовує проти них машина російської пропаганди?

Нещодавно в Тіктоці був повністю видалений хештег "АТО". Це автоматично видалило більшу частину відео про російську агресію, докази участі російських військових у війні на Донбасі. Це вдарило по всім україномовним блогерам, які ставили цей хештег. Аналогічно в інших соцмережах - постійне блокування, неможливість поширювати інформацію. Але ніякі мільйони підписників, хейт чи інше не дадуть нам зупинитися. Ми пам'ятаємо своїх побратимів, пам'ятаємо хто їх вбив - Росія!

При цьому, російськомовний контент в українському середовищі займає дуже велику аудиторію, молодь постійно розповідає: "Винна не Росія, а політики", "Донбас - окрема територія", "Крим був російським і повинен ним бути". І найголовніше - постійно закидає меседжі: "Брати", "Один народ". Якщо молоді постійно про це говорити, то, на жаль, це спрацює.

У нас є проукраїнські блогери. Я вважаю, що їх підтримка повинна бути на державному рівні. Але найголовніше, потрібна реакція правоохоронних органів. Є відео, в яких є заклики до повалення державного ладу в Україні. Ніхто на них не реагує. Дуже багато подібних відео дуже сильно поширюють в українському сегменті.

Влад Абрамов

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