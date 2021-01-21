За її словами, вже восьмий день вона нібито "щодня отримує шквал ненависті і погроз про фізичну розправу".

Київська блогерка di.Rubens (Таїсія Онацька (Маламан), яка потрапила у скандал, коли в популярному шоу вибрала між Росією і Україною країну-агресора, звернулася до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням захистити її.

Відеозвернення вона опублікувала 21 січня у своєму акаунті в Instagram.

"Я прошу вашого захисту", - сказала Маламан.

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За її словами, вже восьмий день вона нібито "щодня отримує шквал ненависті і погроз про фізичну розправу".

Di.rubens поскаржилася, що її особисті дані були розміщені в мережі" на допомогу тим, хто бажає моєї смерті", – сказала вона.

Дівчина стверджує, що погрози надходять також її рідним.

"А сьогодні мене попередили про те, що у мене залишилася доба", - заявила вона.

Блогерка попросила міністра взяти справу під особистий контроль.

Скандал навколо блогерки di.rubens: що відомо

Блогер з Києва di.rubens назвала Росію улюбленою країною. На ролик "тіктокерші" звернув увагу офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

Після цього в мережі розгорівся скандал, адже відео було знято на Майдані.

Потім юна блогерка видалила свій аккаунт у Facebook. Також скандальний ролик видалено в мережі Тікток.

20 січня дівчина вирішила подати до суду на офіцера ЗСУ Анатолія Штефана "Штірліца" за публікацію скандального ролика за її участю.

Блогерка стверджує, що інформація, яку поширює військовий, - "сфальсифікована й завідомо неправдива". "У відповідь на неправомірні дії офіцера, спрямовані проти мене, я готую матеріали для відкриття кримінальної справи, а також збираю документи для відкриття судового провадження. Ця ситуація розглядається в Міністерстві оборони", - заявляла di.rubens.

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Автор: Денис Прядко