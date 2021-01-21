Київська блогерка di.Rubens (Таїсія Онацька (Маламан), яка потрапила у скандал, коли в популярному шоу вибрала між Росією і Україною країну-агресора, звернулася до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням захистити її.
Відеозвернення вона опублікувала 21 січня у своєму акаунті в Instagram.
"Я прошу вашого захисту", - сказала Маламан.
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За її словами, вже восьмий день вона нібито "щодня отримує шквал ненависті і погроз про фізичну розправу".
Di.rubens поскаржилася, що її особисті дані були розміщені в мережі" на допомогу тим, хто бажає моєї смерті", – сказала вона.
Дівчина стверджує, що погрози надходять також її рідним.
"А сьогодні мене попередили про те, що у мене залишилася доба", - заявила вона.
Блогерка попросила міністра взяти справу під особистий контроль.
Скандал навколо блогерки di.rubens: що відомо
- Блогер з Києва di.rubens назвала Росію улюбленою країною. На ролик "тіктокерші" звернув увагу офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.
- Після цього в мережі розгорівся скандал, адже відео було знято на Майдані.
- Потім юна блогерка видалила свій аккаунт у Facebook. Також скандальний ролик видалено в мережі Тікток.
- 20 січня дівчина вирішила подати до суду на офіцера ЗСУ Анатолія Штефана "Штірліца" за публікацію скандального ролика за її участю.
Блогерка стверджує, що інформація, яку поширює військовий, - "сфальсифікована й завідомо неправдива".
"У відповідь на неправомірні дії офіцера, спрямовані проти мене, я готую матеріали для відкриття кримінальної справи, а також збираю документи для відкриття судового провадження. Ця ситуація розглядається в Міністерстві оборони", - заявляла di.rubens.
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