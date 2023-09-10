Також в разі успіху вдасться контролювати одну з логістичних артерій росіян. Потрібна перевага на одній з панівних висот.

Ворог продовжує спроби контратакувати українські війська на Бахмутському напрямку невеликими групами, однак ці маневри безуспішні, повідомив офіцер прес-служби 26 артилерійської бригади Сухопутних військ Збройних сил України Олег Калашніков в ефірі телемарафону.

За його словами, останні панівні висоти з південного флангу Бахмута знаходяться у Кліщіївці, а з північного - у Берхівці.

"І якщо ми беремо ці панівні висоти, то саме місто Бахмут опиняється під повним нашим вогневим контролем. І ворогу буде складніше робити будь-які маневри у місті. Він також не зможе забезпечувати всім необхідним частину гарнізону, яка там залишиться", - пояснив військовий.

Калашніков уточнив, що у разі звільнення Кліщіївки ЗСУ почне руйнувати оборону південного флангу росіян під Бахмутом.

За його словами, наразі українські військові також мають певні успіхи й неподалік Андріївки. У разі захоплення панівних висот в Андріївці українська армія візьме під вогневий контроль дорогу Гор’ївка-Бахмут. Відтак, ЗСУ переріжуть окупантам одну з трьох логістичних артерій і зможуть просуватися у напрямку Зеленопілля, Курдюмівки, "посипавши" оборону південного флангу.

Військовий зауважив, що наразі з Бахмуту росіяни вже не можуть собі дозволити таких "м’ясних атак", як раніше, через брак військових. Крім того, там ворог вже має певні проблеми й з озброєнням.

"Їхні підрозділи штатно укомплектовані до 30%", - розповів він.

Окупанти можуть опинитися в оточенні ЗСУ під Бахмутом

Як повідомляв УНІАН, наразі росіяни перебувають під артилерійським контролем українських військ у Бахмуті, а на флангах міста ЗСУ продовжують просуватися. На Бахмутському напрямку у росіян не вистачає "свіжих" сил.

На думку військових експертів, російські окупанти у Бахмуті ризикують опинитися в оточенні ЗСУ. Якщо українські військові повністю вийдуть на північ Бахмута, витіснивши ворога з Берхівки, то закриють росіянам рух із міста.

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