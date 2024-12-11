В ОП кажуть: припинення вогню сьогодні означало б лише завершення війни за рахунок України.

Офіційних пропозицій щодо завершення повномасштабної війни в Україні наразі немає, при цьому Київ, як і раніше, не має наміру погоджуватися на будь-які територіальні поступки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка.

За його словами, припинення вогню сьогодні означало б лише завершення війни за рахунок України та стимул для країни-агресорки продовжувати експансію з можливістю накопичити ресурси.

"Тому що Росія недореалізувала ті завдання, які вона перед собою поставила, і, безумовно, ці завдання значно ширші, ніж захопити частину Донецької чи Луганської областей. Тому перейдемо до того, що офіційних сьогодні пропозицій як це все завершити, немає. Крім офіційної позиції України та офіційної позиції Росії", - сказав Подоляк.

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Він також нагадав, що Кремль бажає отримати чотири українські області в повному складі. При цьому позиція України полягає у тому, що не можна завершувати повномасштабну війну шляхом поступок, оскільки це порушуватиме міжнародне право:

"Якщо ви готові до руйнації міжнародного права, то будь ласка, давайте про це говорити".

Подоляк вважає, що крім юридичного завершення війни, важливо також примусити РФ до політичної трансформації, щоб вона не продовжувала наполягати на своєму праві домінувати через насилля.

Переговори про завершення війни в Україні - останні новини

Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що пропозиції обраного президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні можуть бути розглянуті Росією. При цьому, за словами дипломата, це не означає готовність Кремля погодитися з ними.

Напередодні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що переговори між Україною та РФ можуть розпочатися цієї зими. За його словами, Варшава братиме активну участь у будь-яких переговорах, коли розпочне головування в Євросоюзі 1 січня.

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