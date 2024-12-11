У Кремлі кажуть: готовність Москви вивчити пропозиції не означає згоди з позицією Заходу.

Пропозиції обраного президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні можуть бути розглянуті Росією, але це не означає готовність Кремля погодитися з ними. Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, повідомляють росЗМІ.

За словами дипломата, "простого вирішення цієї проблеми або проблем, пов'язаних із тим, що відбувається в Україні та навколо неї, бути не може", а тому заяви Трампа "щодо надшвидкого врегулювання ситуації в Україні - це не більше, ніж риторика".

"Якщо з американського боку будуть якісь сигнали про те, що у них є ідеї, як рухатися далі в площині врегулювання, а не в площині подальшого накачування київського режиму всіма видами допомоги в очікуванні, що зрештою це призведе все до тієї ж стратегічної поразки Москви, то ми безперечно зробимо максимум для того, щоб це проаналізувати та виробити відповідь", - сказав чиновник.

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При цьому він вважає, що пропозиції російського правителя Путіна, який у якості умови припинення війни назвав передачу Росії чотирьох областей України, Рябков назвав "єдино реалістичними":

"У нас немає кон'юнктурних коливань і немає постановки наших корінних інтересів у залежність від того, хто, зрештою, перебуває в Овальному кабінеті Білого дому".

"Мирні" переговори з РФ - останні новини

Переговори між Україною та РФ можуть розпочатися цієї зими. Про це напередодні заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він зазначив, що Польща братиме активну участь у будь-яких переговорах, коли розпочне головування в Євросоюзі 1 січня.

Також УНІАН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський висловився за дипломатичне вирішення війни, його останні коментарі вказують на зростаючу відкритість Києва до переговорів. При цьому український президент не приховує, що не вірить у бажання Путіна закінчити війну.

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