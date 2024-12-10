Він анонсував візит до Польщі президента Франції Еммануеля Макрона. Політики обговорять зустріч Макрона із Зеленським і Трампом.

Мирні переговори між Україною та РФ можуть розпочатися вже цієї зими. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Він також анонсував низку запланованих зустрічей, оскільки Варшава прагне відігравати провідну роль у припиненні конфлікту, передає Reuters. Туск заявив, що Польща братиме активну участь у будь-яких переговорах, коли займе головування в Євросоюзі 1 січня.

"У мене буде низка переговорів, що стосуються насамперед ситуації за межами нашого східного кордону", - натякнув польський прем'єр.

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"Наша делегація нестиме відповідальність... за те, який вигляд матиме політичний календар, можливо, як складатиметься ситуація під час переговорів, які можуть, хоча все ще залишаються під сумнівом, розпочатися цієї зими", - деталізував Туск.

Він анонсував візит до Варшави президента Франції Еммануеля Макрона в четвер. Планується, що політики обговорять зустріч Макрона з українським президентом Володимиром Зеленським та новим президентом США Дональдом Трампом.

Туск також анонсував візит до Варшави прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Польський прем'єр уточнив, що він відбудеться в перші дні головування Польщі в ЄС.

Туск додав, що перебуває в постійному контакті зі скандинавськими та балтійськими союзниками.

"Хочу, щоб Польща була країною, яка не тільки буде присутня, а й задасть тон рішенням, які мають забезпечити безпеку", - сказав Туск.

Переговори про закінчення війни в Україні

Зеленський учора висловився за дипломатичне вирішення війни, його останні коментарі вказують на зростаючу відкритість Києва до переговорів. При цьому український президент не приховує, що не вірить у бажання Путіна закінчити війну.

А Кремль сьогодні заявив, що війна триватиме доти, доки цілей, поставлених Путіним, не буде досягнуто військовими діями або шляхом переговорів.

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