Понад 837 дітей зазнали поранень різного ступеню тяжкості.

З початку повномасштабного вторгнення через російські обстріли в Україні загинуло 433 дитини.

Як повідомляє Офіс генпрокурора, станом на ранок 18 листопада понад 1 тис. 270 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 433 дитини загинуло та понад 837 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

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"Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - йдеться у повідомленні.

Так, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 423, Харківській - 265, Київській - 117, Миколаївській - 77, Запорізькій - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 64 та Дніпропетровській - 32.

Зокрема, 17 листопада внаслідок ракетного удару ворога по приватному будинку в м. Вільнянськ Запорізької області загинуло 10 людей, в тому числі двоє дітей 11 та 17 років.

Цього ж дня внаслідок обстрілу окупантами м. Дніпро отримала поранення 15-річна дівчинка.

Крім того, стало відомо, що 16 листопада через обстріл військами РФ м. Ізюм Харківської області отримала поранення 11-річна дівчинка.

Зазначається, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2 тис. 719 закладів освіти, 332 з них зруйновано повністю.

Трагедія у Вільнянську: що відомо

Як повідомляв УНІАН, вночі 17 листопада росіяни вкотре нанесли ракетний удар по Вільнянщську Запорізької області.

Внаслідок потрапляння трьох ракет руйнувань зазнали цивільні споруди. Зокрема зруйновано двоповерховий житловий будинок. Під завалами опинилися люди.

У зруйнованому будинку проживало 4 родини. На місці інциденту працювали рятувальники та волонтери.

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