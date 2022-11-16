В області виявлено 11 місць несвободи, де незаконно утримували цивільних.

На деокупованій Херсонщині наразі виявили 63 тіла закатованих окупантами людей. Про це в ефірі інформаційного телемарафону заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Він зазначив, що вже порушено 436 проваджень за результатами виявлення перших ознак воєнних злочинів окупантів, в області виявлено 11 місць несвободи, де незаконно утримували цивільних.

Зокрема, відомо, що у чотирьох із цих місць людей точно катували.

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"Також проводиться ексгумація тіл тих, хто був закатований там. Наразі виявлено 63 тіла на всій території Херсонщини, але ми маємо розуміти, що пошуки лише розпочалися. Ми розуміємо, що місяці перебування російських орків не пройшли повз населені пункти та мирних громадян, а тому буде знайдено ще багато місць катувань і поховань жертв таких злочинів", - сказав міністр.

Звільнення Херсонщини

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що українські війська продовжують наступ у Херсонській області згідно з планом: з 1 жовтня звільнено територію площею майже 1,4 тис. кв. км.

11 листопада українські військові зайшли у Херсон, який був окупований у перші дні повномасштабної війни РФ проти України.

У звільнених населених пунктах одразу розпочалися стабілізаційні заходи, працюють сапери.