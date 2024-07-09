Після ворожого ракетного удару по дитячій столичній лікарні госпіталізовані 8 неповнолітніх, повідомив міністр внутрішніх справ.

У Києві на території найбільшої дитячої лікарні в Україні "Охмадит" завершено аварійно-рятувальні роботи.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в Telegram. "Внаслідок атаки РФ на цій локації 2 особи загинули, за медичною допомогою звернулося 32 поранених. Госпіталізовано з травмами 8 дітей", - повідомив Клименко.

Міністр зазначив, що впродовж доби тривала безперервна та самовіддана робота. Він подякував кожному, хто допомагав, рятував, підтримував. Неймовірна сила єдності українців.

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"Загалом станом на зараз у Києві внаслідок російських ударів 8 липня загинуло 29 осіб, серед яких 4 дитини, та 117 людей постраждало, з них 10 дітей", - наголосив Клименко.

У центрі уваги "Охматдит" - Київ опинився під потужним ударом з боку РФ

Як повідомляв УНІАН, 8 липня російські загарбники здійснили масований ракетний обстріл України. Силам протиповітряної оборони України вдалося збити 30 з 38 ракет. Запущена росіянами ракета Х-101 була запрограмована саме на ураження дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" у Києві.

Водночас аналітики американського Інституту вивчення війни відзначають, що росіяни намагаються виправдати ракетний удар по лікарні "Охматдит" й навіть запустили масштабну інформаційну операцію для цього. Але аналітики переконані, що ворогу не вдасться уникнути відповідальності за воєнний злочин. Країни цивілізованого світу заявили, що удар по дитячій лікарні можна класифікувати як воєнний злочин.

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