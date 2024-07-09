Ворог намагається довести, що медичний заклад був легітимною ціллю.

Росіяни намагаються виправдати ракетний удар по лікарні "Охматдит" у Києві й навіть запустили масштабну інформаційну операцію для цього. Але аналітики переконані, що ворогу не вдасться уникнути відповідальності за воєнний злочин.

Як повідомляє Інститут вивчення війни, окупанти неправдиво стверджують, ніби дитяча лікарня є частково або повністю військовою, нібито у такому разі вона стає легітимною військовою ціллю. Але "Охматдит" - це найбільша багатопрофільна дитяча лікарня в Україні, яка приймає до 18 тисяч дітей на рік.

Водночас Росія підписала Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни. Ст. 19 документу наголошує, що міжнародно-правовий захист цивільних лікарень не припиняється, якщо заклад не вчиняє "дій, шкідливих для ворога", а тому навіть лікарня для військових не є легітимною ціллю.

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"У статті 19 Конвенції також стверджується, що "ворог" має зробити попередження перед нападом на лікарню, яка нібито містить "шкідливу" військову ціль. Натомість жодні російські джерела не стверджують, що російська влада зробила таке попередження, а також не надали доказів того, що повна хворих дітей лікарня, становила неминучу загрозу для російських військ", - пояснили аналітики.

Заява Міністерства оборони РФ про те, що в "Охматдит" влучив перехоплювач української ППО та твердження одного з російських воєнкорів про випадкове влучання російської ракети у медичний заклад також не звільнять окупантів від відповідальності.

В Інституті вивчення війни нагадали, що Росія є державою-агресором у цій війні, а тому, якби Кремль не вторгся в Україну та не завдавав регулярних атак, Силам оборони не довелося б захищатися від російських ракет.

У звіті ISW додається, що неправдиві російські інформаційні операції, не звільняють окупаційні війська від юридичної або моральної відповідальності за наслідки ударів по Україні.

Удар по лікарні у Києві

Як повідомляв УНІАН, минулої доби російська армія декілька разів атакувала ракетами українські міста. Повітряні сили заявили про збиття 30 ракет з 38.

Серед цілей противника у столиці опинилися дитяча лікарня "Охматдит", житловий будинок та медичний центр.

Президент Володимир Зеленський розповів, що внаслідок атак постраждали понад 170 людей, ще 37 загинули, в тому числі троє діток. Загалом пошкоджені майже 100 об’єктів.

Радіо Свобода з посиланням на джерело у правоохоронних органах повідомило, що російська ракета була запрограмована на атаку по дитячій лікарні.

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