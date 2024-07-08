Сьогодні окупанти атакували Київ та інші українські міста 40 ракетами різних типів.

Російські окупанти заявили, що 8 липня ракетним ударом, внаслідок якого пошкоджено дитячу лікарню "Охматдит", нібито "уразили склад на військовому заводі "Артем" у Києві".

Як повідомляють Z-журналісти, посилаючись на силові структури країни-терориста, "у Києві був приліт саме в районі заводу. Там спалахнула сильна пожежа. Уражено склад".

"Російське державне агентство ТАСС повідомило про атаку на склад боєприпасів у Києві "Артем". Воно не згадало про влучання в цивільні об'єкти, зокрема, дитячу лікарню "Охматдит", а також про безліч загиблих у різних містах України. Наразі відомо, що їх щонайменше сімнадцять", - пише Telegram-канал ASTRA.

Ракетна атака на Київ 8 липня - що відомо

Як писав УНІАН, сьогодні зранку загарбники завдали масштабного ракетного удару по Україні. Зокрема, одна із ракет вдарила по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. Президент України Володимир Зеленський заявив, що під завалами дитячої лікарні залишаються люди, а точна кількість загиблих та поранених наразі невідома.

Водночас український прем'єр Денис Шмигаль розповів, що сили ППО сьогодні збили більшість ракет, які РФ запустила по Україні.

"Масована ракетна атака Росії. Ворог запустив крилаті й балістичні ракети, а також "Кинджали". У Києві росіяни поцілили в будівлю дитячого медичного закладу. Під завалами можуть бути люди. Також уламками російської ракети пошкоджені офісний центр і житлові будинки. Є загиблі й поранені", - заявив прем'єр-міністр.

Також УНІАН повідомляв, що під ворожим ударом також опинились Кривий Ріг, Дніпро, Слов'янськ та Краматорськ. Окупаційна армія застосувала понад 40 ракет різних типів.

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