Україна закликає партнерів надати більше сучасних систем, аби захистити мирні міста від російського терору.

Наші Сили протиповітряної оборони збили більшість ракет, які сьогодні російські окупанти запустили по Україні.

"Масована ракетна атака Росії. Ворог запустив крилаті й балістичні ракети, а також "Кинджали". У Києві росіяни поцілили в будівлю дитячого медичного закладу. Під завалами можуть бути люди. Також уламками російської ракети пошкоджені офісний центр і житлові будинки. Є загиблі й поранені", - заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

Також, він нагадав, що у Кривому Розі влучання в будівлю промислового підприємства. Усі служби працюють на місці.

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Крім того, за словами очільника уряду, під атакою були Дніпро, Краматорськ, Слов'янськ.

"Наші Сили ППО збили більшість ракет, чим врятували багато людських життів. Україна закликає партнерів надати більше сучасних систем, аби захистити мирні міста від російського терору", - підкреслив прем'єр-міністр.

Удар по Києву 8 липня 2024 - зруйнована лікарня "Охмадит"

Росіяни сьогодні завдали ракетного удару по Києву, є "приліт" і багато постраждалих. Вибухи було чутно в різних районах столиці. Попередньо відомо про такі наслідки атаки: у Солом’янському районі пошкоджено офісну будівлю; у Голосіївському - пошкодження зазнали гаражі, горіли машини; у Дніпровському горіли уламки у житловій забудові;

у Дарницькому районі пошкоджень зазнав приватний будинок; у Шевченківському районі пошкоджена дитяча лікарня "Охмадит", є руйнування; у Святошинському районі горіли уламки біля житлової будівлі, виникло займання у приміщені одного з підприємств; у Деснянському районі загорівся будинок. Відомо про 7 загиблих та 25 постраждалих внаслідок атаки по Києву.

Також росіяни завдали удару по Дніпру, Кривому Рогу, Донеччині. Загалом внаслідок ранкової атаки РФ по Україні загинуло близько 20 людей, близько півсотні - поранено.

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