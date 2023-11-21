Станом на ранок 21 листопада в Авдіївці залишалося 1 393 особи.

Мешканці Авдіївки Донецької області дедалі частіше висловлюють бажання евакуюватися. Про це повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

Як зазначив посадовець в ефірі телеканалу FREEДОМ, протягом минулого тижня з міста евакуювалися 102 мешканці. Люди виїжджають з Авдіївки щодня, оскільки втомилися від постійних ворожих обстрілів. Станом на ранок 21 листопада там залишалося 1 393 особи.

"Евакуація йде щодня – і вчора, і позавчора, і сьогодні. Запланована евакуація поки що в процесі, але трохи пізніше розумітимемо, скільки реально вдалося вивезти. І на завтра люди записані", – зауважив Барабаш.

Вивозити намагаються всіх охочих. Останнім часом кількість людей, які бажають евакуюватися з Авдіївки, збільшується, наголосив начальник МВА.

"Справді, жителі міста втомилися: вже місяць і 11 днів триває загострення. Люди бачать, що б’ють по ним, цивільним, тому останнім часом люди вже самі готові евакуюватися", – пояснив він.

Наразі виїхати з міста дуже складно. Окупанти цілеспрямовано бʼють по мирному населенню Авдіївки, що ні для кого не є секретом. Барабаш зауважив, що люди вже говорять про це "прямим текстом".

"Якщо раніше доводилося доводити, пояснювати, хто б’є, звідки б’є, навіщо б’є, то зараз таких розмов уже немає. Люди все чудово зрозуміли. Але знову ж таки, складність у тому, що зараз логістика дуже ускладнена. Окрім артилерійських обстрілів по дорозі, додалися дрони, які російські військові останнім часом дуже часто використовують саме по дорозі", – додав він.

Глвав МВА наголосив, що по автомобілях із цивільними вже неодноразово били ворожі дрони. На щастя, жертв поки не було.

Ситуація в районі Авдіївки: останні новини

Вже кілька тижнів російські окупаційні війська штурмують позиції Сил оборони в районі Авдіївки Донецької області. Для цього ворог не шкодує ні сил, ні засобів.

Офіцер 59-ої Окремої мотопіхотної бригади ім. Я. Гандзюка Сергій Цехоцький розповів, що ворог потужно штурмує Авдіївський коксохімічний завод. Крім того, противник почав застосовувати техніку в якості так званих "камікадзе". Росіяни нашпиговують автомобільну техніку вибухівкою та пускають її в бік українських позицій на повному ходу.

Водночас Цехоцький наголосив, що росіяни не прорвали лінію оборони українських воїнів у Авдіївці.

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