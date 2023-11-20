У 59-й окремій мотопіхотній бригаді української армії розповіли, що насправді коїться на фронті.

Російські окупанти у місті Авдіївка Донецької області не прорвали лінію оборони українських воїнів.

Ситуацію контролюють оперативне командування й командири підрозділів, розповів офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади Збройних сил України Сергій Цехоцький в ефірі "Радіо Свобода".

"Ми не будем висвітлювати в ефірі де хто прорвався, тому що це, скажемо так, мало кажучи, не відповідає дійсності. А, по-друге, щоб не висвітлювати цю ситуацію для ворога", - заявив воїн.

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20 листопада проект DeepState в Telegram повідомив, що на Авдіївському напрямку супротивники нібито "мали успіхи на промці".

Пізніше офіцер спецпідрозділу "Омега" з позивним "Рубін" сказав, що у районі промзони Авдіївки супротивнику не вдалося прорвати українську оборону.

У центрі уваги Авдіївка - новини, які варто знати сьогодні

Російські загарбники "пожвавилися" біля міста на початку жовтня - намагалися наступати й зазнали величезних втрат. За відомостями української сторони й британської розвідки, ворог намагається оточити Авдіївку.

Повідомлялося, що місту загрожує третя хвиля наступу супротивників. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко попереджав, що супротивники можуть спробувати здійснити маневри, які дозволять взяти під вогневий контроль основну логістичну артерію.

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