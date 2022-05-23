Оперативне командування "Південь" попередило про підвищення вірогідності ракетних ударів з моря.
Про це йдеться у вечірньому повідомленні ОК "Південь".
"На Одещині ситуація стабільна і контрольована. Але враховуючи, що до угруповання в Чорному морі з 7 великих десантних кораблів та 2 ракетних, з Севастополя висунувся один з новітніх кораблів чорноморського флоту "Адмірал Макаров", слід враховувати, що вірогідність ракетних ударів ще підвищується", - зазначено у повідомленні.
Командування інформує, що на лінії зіткнення в Миколаївській та Херсонській областях суттєвих змін в тактиці ведення бойових дій ворога сьогодні нема. Як і раніше, позбавлений можливості просування вперед, противник укріплює свої позиці, намагаючись провести повітряну розвідку.
Зазначається, що протягом доби за результатами дій наших ракетно-артилерійських підрозділів, спільно з авіацією, ворог втратив не менше 55 бійців та кілька одиниць броньованої техніки, остаточна кількість уточнюється.
Також над Херсонщиною знищено безпілотник-розвідник типу "Орлан-10".
Раніше повідомлялося, що ЗСУ не пустили окупантів через Сіверський Донець.
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