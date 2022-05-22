Завдяки нашій артилерії російські військові, крім переправи, втратили кілька одиниць техніки та кількадесят військових.

Збройні сили України вчергове зруйнували понтонну переправу окупантів через річку Сіверський Донець.

Про це повідомляє Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що аеророзвідники Державної прикордонної служби України виявили, що окупанти налагодили через річку переправу. Навівши понтонний міст, вони збиралися переправити близько десятка одиниць броньованої техніки.

"Ворог планував подолати Сіверський Донець, а натомість поповнив склад підводного флоту. ... Вчасна передача інформації до артилеристів ЗСУ внесла корективи у плани загарбників, і влучним пострілом було зруйновано переправу разом з танком противника, який саме в цей час на ній перебував", - йдеться в повідомленні.

У МВС зазначили, що ворожі танки, БМП та піхота намагалися сховатися, але завдяки роботі розвідувального дрона наша артилерія отримала інформацію про їх розміщення.

"За результатами роботи нашої артилерії ворог втратив кілька одиниць техніки та кількадесят військових", - інформують у МВС.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Донеччині ЗСУ вже не дали російським окупантам переправитися через Сіверський Донець. Росіяни планували здійснити передислокацію особового складу і важкої бронетехніки через понтонну переправу поблизу Серебрянки. Але форсування річки Сіверський Донець - місія нездійсненна завдяки воїнам 30 ОМБр та іншим силовим структурам.

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