Окупанти по відкритих каналах зв’язку та морської безпеки називають води навколо Зміїного своїм територіальним морем, попереджаючи іноземні судна про небезпеку наближення.

Російські військові вимагають у цивільних, які хочуть евакуюватися з окупованих територій півдня України, по тисячі доларів за дозвіл виїхати, але навіть після сплати цієї суми відкривають вогонь у слід.

Про це повідомило оперативне командування "Південь", інформуючи про поточну оперативну обстановку на півдні.

"Не маючи успіхів в бою, ворог на окупованих територіях намагається втримати мирне населення, аби створювати для своїх лідерів та командирів картинку задоволення місцевого населення від "руського миру". Однак, свідомі цивільні мешканці намагаються евакуюватися з-під рашистської влади та обстрілів, не бажаючи бути живим прикриттям окупантів. А ті своєю чергою встановивши жорсткі обмеження на виїзд з підконтрольної їм території, на блокпостах збагачуються, пропонуючи пропуск за 1000 доларів або їх еквівалент. Але і тоді в слід підступно відкривають вогонь", - зазначає командування.

Згідно з повідомленням, на лінії зіткнення в Херсонській та Миколаївській області противник продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу та удосконалення фортифікаційного обладнання своїх позицій. Нових ударних угруповань ворог не створював, активних наступальних дій не вів.

"В цілому за добу внаслідок ракетно-артилерійської активності наших підрозділів за підтримки авіації, противник недорахувався 29 рашистів, втратив модернізований танк Т-72Б3, самохідну гаубицю "Мста-С" та іншу броньовану техніку", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Зеленський допускає розблокування українських портів військовим шляхом.

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