Військові розповіли також про ситуацію у Чорному морі та подробиці ворожих обстрілів мирних українців.

Підрозділам ЗСУ на одному з напрямків вдалося знищити вартісну військову техніку ворога, в тому числі танки та так зване "Око Мордору" - спостережний пункт окупантів.

Як повідомила пресслужба Сил оборони півдня України, за минулу добу знищено 26 окупантів. Знищено чотири ворожі танки, реактивну систему залпового вогню "Град", чотири гармати, розвідувальний безпілотний літальний апарат типу "Мерлін". Крім того, на попіл перетворено шість одиниць автобронетехніки окупантів та три човни.

Також знищено дорогий комплекс відеоспостереження "Муром-М", який українці називають "очами Мордору". Такий комплекс призначений для цілодобового автономного відеотепловізійного спостереження – він "розглядає" людину на відстані 10 км, а у темряві бачить автомобіль за 8 км та людей за 4 км.

Відео дня

Також пресслужба повідомила, що корабельне угруповання ворога зараз розгорнуто в кількості 12 кораблів. З них 11 - в Чорному та один - в Азовському морі. Ракетоносії заведені в пункти базування.

У Силах оборони півдня нагадали, що противник нещадно гатив по мирному населенню. Зокрема, завдав два групових авіаційних удари із застосуванням 16 керованих авіаційних бомб по населених пунктах Миколаївка, Ольгівка, Берислав, Високе.

"Цієї ночі ворог знову здійснив дронову атаку із застосуванням БпЛА типу "Shahed-131/136" - 15 ударних дронів знищено в нашій зоні відповідальності силами протиповітряної оборони. Через влучання у населеному пункті Снігурівської громади Миколаївської області пошкоджено складські будівлі приватного підприємства, виникла пожежа. У Кривому Розі також сталося влучання по території підприємства...", - розповіли військові

Також окупанти продовжують тероризувати населення Бериславського району скидаючи з дронів осколкові боєприпаси. Минулої доби в такий спосіб двічи атаковано житловий сектор: поранення отримала цивільна людина, пошкоджено два цивільні автомобілі.

Зазначається, що протягом доби російська армія завдала близько 90 артилерійських ударів з використанням понад 560 снарядів, у тому числі 10 обстрілів населених пунктів Херсонщини - Херсон, Антонівка, Велетенське, Нововоронцовка, Садове, Станіслав, а також - Очаківської громади Миколаївської області. Внаслідок цих обстрілів поранено дві цивільні особи, пошкоджено чотири приватні будинки, будівлю гімназії, дві крамниці, два заклади харчування, аптеку й приватний автомобіль.

Інші втрати загарбників

Як повідомляв УНІАН, нещодавно аеророзвідники 11-й бригади імені Михайла Грушевського Південного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України влучно "зламали" ворожу гармату "Рапіра".

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