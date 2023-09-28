Відзначилися аеророзвідники 11-й бригади імені Михайла Грушевського.

Одеські гвардійці знищили ворожу протитанкову гармату "Рапіра", публічно принизивши армію РФ зламаною "шпагою".

Як повідомляє пресслужба Південного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України, на одному з напрямків відзначились аеророзвідники 11-й бригади імені Михайла Грушевського.

"Аеророзвідники влучно "зламали" ворожу "Рапіру". За стародавніх традицій зламана рапіра (мається на увазі тип клинкової зброї з тонким і гострим двостороннім лезом – УНІАН), або шпага означала публічне приниження і позбавлення прав. Немає в них прав на нашу землю!", - наголошують гвардійці.

Пресслужба об’єднання також оприлюднила відповідне відео, на якому зафіксовано, як військові дроном нищать цю ворожу гармату. Показано, що окупанти намагалися зброю приховати, але українські захисники відстежили її та перетворили на металобрухт.

Успіхи одеських гвардійців на фронті

Нагадаємо, раніше одеські гвардійці знищили дроном на Дніпрі моторний човен з окупантами - разом з плавзасобом до пекла відправилися 5 окупантів, які прийшли вбивати українців. Човен певний час маневрував річкою, але потім стається вибух й він назавжди зупинив рух.

Також одеські гвардійці виявили спостережний комплекс "Муром-М" окупантів, встановлений на вежі. Вартісне обладнання також знищено за допомогою дрона-камікадзе - це був третій комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-М", знищений бійцями 11-й бригади ім. Михайла Грушевського за останні два місяці.

Крім того, на Херсонщині бійці підрозділу "Ластівка" цієї ж бригади дроном-камікадзе знищили бліндаж разом з окупантами, а на Запорізькому напрямку одеські гвардійці вивели зі строю ворожу пару Су-25.

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