Також було уражено, зокрема 10 артилерійських засобів та три склади боєприпасів загарбників.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, протягом минулої доби ворог завдав 8 ракетних та 99 авіаційних ударів, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях українських військ, так і по цивільних об’єктах.

Крім того, Росія завдала чергового удару по Україні, застосувавши близько 40 іранських ударних безпілотників типу "Shahed-136/131" з південного напрямку. Силами та засобами протиповітряної оборони було знищено 30 ворожих "Шахедів" у межах Одеської, Миколаївської та Вінницької областей.

Відео дня

У Генштабі нагадали, що внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Водночас авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також вісім ударів по зенітно-ракетних комплексах противника.

"Підрозділи ракетних військ уразили шість зенітно-ракетних комплексів, 10 артилерійських засобів та три склади боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на фронті - що відомо

За даними Генштабу, російські окупанти намагалися відновити втрачене положення в районі трьох населених пунктів - Кліщіївки, Авдіївки та Новодарівки, але зазнали невдач. Протягом минулої доби відбулося 38 бойових зіткнень.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці

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