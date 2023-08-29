При цьому, він додав, що саме гарматне м’ясо "другої армії світу" не тікає, а збільшується.

Окупаційну владу міста Токмак Запорізької області починають евакуювати через наближення лінії фронту у зв'язку з поступовим просуванням Сил оборони України. Про це міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив у Telegram.

"Майже щоденна бавовна і звільнення населених пунктів на Мелітопольському напрямку перетворюють поки що окупований Токмак з прифронтового міста на цілком фронтове", - повідомив Федоров.

"Оборона ворога дає тріщину, тож перші щури біжать з тонучого "російського корабля". За повідомленнями мешканців, місцева окупаційна "влада" - на низькому старті, її перевозять в інше місто", - наголосив мер Мелітополя.

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Водночас, за його словами, наразі невідомо, куди будуть тікати окупанти. "Але ж і "глибокий тил" не рятує рашистів від бавовни", - наголосив Федоров.

При цьому, він додав, що саме гарматне м’ясо "другої армії світу" не тікає, а збільшується.

"Тож маємо допомагати нашим військовим, щоб вони впевнено гнали ворога якнайдалі від України", - додав він.

Успіхи ЗСУ на Південному напрямку - деталі

Збройні сили України мають успіх у просуванні в напрямку Новоданилівка-Вербове на південному фронті і закріплюються на досягнутих рубежах.

Раніше Збройні сили України звільнили село Роботине у Запорізькій області. ЗСУ рухаються південно-східніше цього населеного пункту. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр поінформувала, що Збройні Сили України просуваються в бік Новопрокопівки та Очеретуватого "попри шалений опір ворога".

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