Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

Збройні сили України мають успіх у просуванні в напрямку Вербового на південному фронті.

Про це заявив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, йдеться у повідомленні Медійного майданчику Сил оборони України Military Media Center.

Зокрема, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

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"У напрямку Новоданилівка - Вербове мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - сказав Ковальов.

Успіхи ЗСУ на фронті

Як повідомляв УНІАН, раніше Збройні сили України звільнили село Роботине у Запорізькій області. ЗСУ рухаються південно-східніше цього населеного пункту. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр поінформувала, що Збройні Сили України просуваються в бік Новопрокопівки та Очеретуватого "попри шалений опір ворога".

27 серпня речник Об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив, що ЗСУ просуваються у напрямку Новопрокопівки, Малої Токмачки та Очеретуватого.

Штупун зауважив, що попри важкі бойові умови українські війська просувалися в районах Урожайного, Роботиного та мали успіхи на Мелітопольському і Бердянському напрямках, біля Старомайорського.

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