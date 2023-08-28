ЗСУ рухаються південно-східніше цього населеного пункту.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр підтвердила звільнення Роботиного Запорізької області на південному фронті.

Про це вона заявила під час включення з Military Media Center.

Зокрема, заступник міністра зазначила, що "звільнено Роботине і далі наші війська рухаються південно-східніше" цього населеного пункту.

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Маляр поінформувала, що Збройні Сили України просуваються в бік Новопрокопівки та Очеретуватого "попри шалений опір ворога".

Контрнаступ на Запорізькому напрямку - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня речник Об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив, що ЗСУ просуваються у напрямку Новопрокопівки, Малої Токмачки та Очеретуватого.

Штупун зауважив, що попри важкі бойові умови українські війська просувалися в районах Урожайного, Роботиного та мали успіхи на Мелітопольському і Бердянському напрямках, біля Старомайорського.

Офіцер 47-ої окремої механізованої бригади ЗСУ Дмитро Поліщук, підрозділ якого приймав участь у прориві в село Роботине Запорізької області, розповів, наскільки сильною була ешелонована оборона ворога на цьому напрямку, як щільно російські окупанти замінували всю територію та наскільки важко було долати укріплення.

Зокрема, він зауважив, що противник ретельно готувався до наступу Сил оборони, оскільки ворог "так саме проводить дорозвідку постійно і знав, що на цьому напрямку буде контрнаступ".

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