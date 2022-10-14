За словами загарбника, окупантам варто повчитися влучності в українських артилеристів.

Російські окупанти визнають влучність української артилерії та нікчемність власної.

Про це свідчить нове аудіоперехоплення, опубліковане Головним управлінням розвідки.

Окупант запитує дружину про перебіг мобілізації в РФ. Жінка відповідає, що в Омську чоловіків збирають у польових таборах. Однак бажання воювати у "мобіків" не багато. Та й окупант підтверджує, що вже в Україні окупанти масово відмовляються йти у бій.

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Окремо окупант поскаржився на нікчемність артилерії "другої армії світу". За його словами, росіянам варрто повчитися влучності в українських артилеристів.

"У нас артилерія просто ох*їтельна. Я ось скільки їхав всю дорогу про артилерію ох*їтельну розповідали. Тут таке не вийде як у фільмах "викликаю вогонь на себе". Вони один х*й промажуть. Наші, вони часто стріляють. Прямо дуже-дуже часто, багато. Тільки вони не знають, влучають, чи ні. А укр*пи - вони рідко стріляють, але, якщо стріляють, вони точно влучають", - заявив окупант.

Росіянка здивовано перепитує: "Наші, що такі тупорилі, чи що?". Окупант відповідає: "Напевно, не знаю. Їхня артилерія ложить чітко. Вони даремно не стріляють, просто так. Вони під'їхали, у*бали, влучили, з'*бались".

Ба більше, загарбник розповів, як в окупантів здають нерви. За його словами, рашисти "стріляються з привидами", бо їм ввижаються українські воїни.

Перехоплення розмов окупантів

Російські окупанти нерідко розповідають рідним про реалії кривавої війни, яку Путін розв'язав проти України. Нещодавно Російський окупант поскаржився, що мобілізовані росіяни швидко повертаються додому, щоправда пораненими, або в гробах. За його словами, кожного дня є ліквідовані та поранені.

Попри заяви пропаганди про "успіхи на фронті", загарбники скаржаться на постійні обстріли та напівоточення. Обіцяного підкріплення досі не дочекалися.

Зокрема, нещодавно один з російських окупантів бідкаєвся, що Збройні сили України взяли в оточення сили "другої армії світу" поблизу Лиману Донецької області.

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